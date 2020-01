Bce: banche europee solide ma scarse in redditività, gestione e business model

Non basta contare sull’adeguata patrimonializzazione, sul CET1 in linea con i requisiti, sui NPLs quasi dimezzati rispetto a cinque anni fa. Le banche europee più grandi dovranno impegnarsi e fare di più perché la chiave della sostenibilità e della solidità sta anche nell’adeguatezza della redditività sostenuta con modelli di business e governance interna che funzionano e che si tengono al passo con i tempi. Così, con questo doppio sforzo su solidità e redditività, il flusso del credito all’economia europea, per ora prevalentemente una responsabilità e un compito del sistema bancario tradizionale, potrà continuare ad alimentare e sostenere la crescita.

Le banche europee devono essere pronte ad affrontare sfide come la digitalizzazione e la cybersecurity. Ma in prospettiva anche Brexit, il cambiamento climatico e la concorrenza delle banche americane e cinesi, come rilevano gli analisti delle principali banche.

Requisiti patrimoniali: pagelle a pieni voti

I requisiti e gli orientamenti complessivi Srep 2019, in termini di capitale primario di classe 1 (CET1) , sono stabili al 10,6%, stesso livello del 2018. I requisiti patrimoniali di secondo pilastro (P2R), che l'autorità di vigilanza stabilisce per ogni banca, e gli orientamenti non vincolanti di secondo pilastro (P2G) sono in media rispettivamente al 2,1% e all'1,5%, entrambi invariati rispetto all'anno precedente.

Le raccomandazioni e gli orientamenti dell’SSM, il P2G , è stabile dello Srep 2019 rispetto al 2018. La guidance e gli orientamenti non sono vincolanti e obbligatori come i requisiti e quindi non hanno impatto sul maximum distributable amount, cioè sulla distribuzione di dividendi e bonus nel caso di inadempienza. Sono però sanzionabili.

Il CET1 complessivo tra requisiti e guidance e compresi i buffers sistemici e controciclici ha registrato un lieve aumento di circa 20 punti base, dovuto ai buffers. In base al modello di business, è stato più alto per banche custodi e gestori di asset, e per le attività di finanziamento a livello di imprese e controparti all’ingrosso, più basso per le banche universali e per le banche di rilevanza sistemica globali.