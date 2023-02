Bce, bilancio 2022 in pareggio: nessun profitto distribuito alle banche centrali

I due motivi delle perdite 2022

Il bilancio della Bce ha subito una perdita pari a 1,627 miliardi dovuta allo squilibrio tra l’aumento dei tassi d’interesse a breve termine sulle passività rispetto all’adeguamento più lento del rialzo dei rendimenti sulle attività, in particolare sui titoli detenuti nel portafoglio dei programmi App e Pepp denominati in euro; parte della perdita è stata anche attribuita al mark-to-market (adeguamento del prezzo rispetto all’andamento di mercato) dei titoli denominati in dollari Usa dopo il rialzo dei tassi Usa e dei rendimenti.

Nel dettaglio, la perdita è considerata temporanea in quanto è collegata a uno squilibro sull’andamento dei tassi d’interesse: da una parte l’incremento del tasso MRO (tasso di riferimento) pagato dalla Bce alle banche centrali nazionali nella passività che si viene a creare tra Bce e CBN su Target2 nel momento in cui la Bce acquista un titolo di Stato del paese della banca centrale nazionale; La Bce non ha rapporto diretto con gli intermediari finanziari privati, per acquistare i titoli nei portafogli App e Pepp passa attraverso le banche centrali nazionali. Dall’altra parte, il rendimento dei titoli acquistati nei programmi App e Pepp che si adegua più lentamente al rialzo in quanto la maggior parte di questi titoli ha scadenze lunghe e cedole fisse.

Il tasso MRO sale più velocemente rispetto all’aumento del rendimento dei titoli di Stato nel portafoglio Bce. La rendita derivante dai bond sale gradualmente.

La Bce resta ben capitalizzata

La Bce nel 2022 ha assorbito le perdite da rischi finanziari con il fondo di accantonamento che è sceso da 8,8 miliardi a 6,566 miliardi circa.

Il capitale della Bce è pari a 8,9 miliardi. In situazioni estreme, la Bce può operare senza difficoltà anche con un capitale negativo.