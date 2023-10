Bce, calcio di inizio per l’euro digitale

Euro digitale: strumento anti evasione o Grande fratello?

L’iter legislativo

L’Eurotower sottolinea quindi che «l’avvio della fase di preparazione non implica una decisione in merito all’emissione di un euro digitale» e che «tale decisione sarà presa in considerazione dal consiglio direttivo soltanto una volta completato l’iter legislativo dell’Unione europea». «Dobbiamo preparare la nostra moneta per il futuro - ha commentato la presidente Christine Lagarde -. Concepiamo un euro digitale come una forma digitale di contante che possa essere utilizzata gratuitamente per qualsiasi pagamento digitale e che risponda agli standard più elevati di riservatezza. Un euro digitale affiancherebbe il contante, che sarà sempre disponibile, in modo che nessuno rimanga indietro».

Il nodo della privacy

La Bce ribadisce inoltre che «con un euro digitale la protezione dei dati sarebbe una priorità», dato che «l’Eurosistema non sarebbe in grado di accedere ai dati personali degli utenti né di collegare le informazioni sui pagamenti ai singoli individui. Un euro digitale offrirebbe anche un livello di privacy paragonabile a quello del contante per i pagamenti offline». «Alla luce della crescente preferenza dei cittadini per i pagamenti digitali, dovremmo tenerci pronti a emettere un euro digitale insieme al contante - ha spiegato da parte sua Fabio Panetta in quanto presidente della task force ad alto livello per un euro digitale -. Un euro digitale accrescerebbe l’efficienza dei pagamenti europei e contribuirebbe all’autonomia strategica dell’Europa». Gli utenti «potrebbero accedere ai servizi in euro digitale tramite l’app e l’interfaccia online dei propri fornitori di servizi di pagamento o attraverso un’app per l’euro digitale fornita dall’Eurosistema» e «anche coloro che non dispongono di un conto bancario o dispositivi digitali potrebbero pagare con euro digitali, ad esempio utilizzando una carta fornita da un organismo pubblico, come un ufficio postale». Gli utenti «potrebbero anche convertire euro digitali in contante e viceversa utilizzando gli sportelli automatici». Nella visione dell’Eurosistema «un euro digitale sarebbe offerto gratuitamente agli individui per le funzionalità di base. Uno schema di ripartizione dei costi tra intermediari e commercianti incentiverebbe i primi a distribuire un euro digitale, come accade per altri strumenti di pagamento elettronico, e fornirebbe salvaguardie adeguate contro l’addebito di commissioni eccessive agli esercenti».

