Bce, a che punto è il quantitative easing 2?

SALARI NEGOZIATI Variazione annua. (Fonte: Bce)

Resta insomma il dubbio che il secondo quantitative easing non fosse né necessario né utile – risultati marginali erano ampiamente previsti – sul piano strettamente macroeconomico. A meno che – ma è un’ipotesi azzardata – la Bce non intenda rassegnarsi nei fatti a un’inflazione “bassa ma non troppo” che sostenga le retribuzioni reali e si limiti ad attenuare l’effetto sull’indebitamento pubblic o e privato. I salari contrattati sono in forte aumento, per esempio, e - come spiega Neal Kilbane di Oxford Economics - «la stessa situazione di bassa inflazione può scoraggiare le azienda dal trasferire i maggiori costi del lavoro ai consumatori», per cui «l’inflazione di Eurolandia probabilmente resterà bassa a lungo».

Enfasi sulla revisione strategica

L’attenzione della seduta andrà comunque alla revisione strategica. Sarà concluso a fine anno, potrebbe conoscere una discreta eco mediatica, dal momento che Lagarde vuole coinvolgere forze politiche e società civile. Sono moderate, in realtà, le attese. A parte un maggior impegno per il riscaldamento globale – tema sicuramente meritevole, ma non monetario – l’obiettivo di inflazione potrebbe diventare il 2% “pieno”, invece dell’attuale “sotto ma vicino al 2%” a sottolineare che la bassa inflazione e l’alta inflazione sono “simmetricamente” considerate una situazione da contrastare.

Esclusi nuovi obiettivi di inflazione

Passi più ambiziosi, come un cambiamento dell’obiettivo (al 4% o all’1%, per esempio), o l’introduzione di un corridoio, magari ampio, d’inflazione per tener conto del ridotto potere delle banche centrali di incidere sulla dinamica dei prezzi sono decisamente improbabili. Almeno prima che qualche piccola autorità monetaria le abbiano messe alla prova.

