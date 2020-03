Bce chiede stop cedole e i big del credito crollano a Piazza Affari

(Bloomberg)

Profondo rosso per le banche a Piazza Affari ma anche in Europa - con lo stoxx di settore che è il peggiore con un ribasso superiore al 3% - dopo la raccomandazione della Bce a tutti gli istituti (sistemici e non) di non pagare dividendi o buyback almeno fino al primo ottobre prossimo in ragione dell’emergenza Coronavirus. A Milano, Unicredit, Banca Mediolanum e Banca Generali hanno già annunciato nelle ultime ore il rinvio della cedola e cedono in Borsa in media oltre il 4%. Giù anche Intesa Sanpaolo in attesa che martedì 31 marzo il board di Ca’ de Sass discuta del nodo dividendo, che quest’anno prevedeva un payout dell’80%.

Per analisti «mossa senza precedenti»

Quella della Bce – secondo Equita – è «una mossa senza precedenti» e anche se «in parte scontata (tutti i titoli avevano un dividend yield maggiore del 7%), è negativa perché le banche (e quindi gli azionisti) subiscono la decisione a differenza delle altre società in cui il cda ha deciso di non pagare e si applica a tutte le banche senza tener conto di elementi specifici di ogni azienda». Inoltre «conferma la gravità della situazione, perché mai un regolatore si era spinto a chiedere di cancellare i dividendi»: inoltre Equita si spinge a dire che «non si tratta di una sospensione dei dividendi ma di una cancellazione tout court che rende quasi impossibile pagare nel 2020: gli utili verranno destinati a riserve e, se venisse eliminato lo stop alla distribuzione, le banche dovrebbero chiedere autorizzazione per distribuirle con ridotte probabilità di successo».

Incognita cedole 2021

E l’anno prossimo? Secondo Equita, nel 2021 la distribuzione di dividendi dipenderà dalla capacità di generare utile sul 2020: «Intesa Sanpaolo grazie ad una redditività superiore oltre che ai 910 milioni di plusvalenza su Nexi, Mediobanca e Credem sono le banche in grado di ripristinare più rapidamente la dividend policy».

