Bce, cosa succede se con il Qe2 il Bund diventa la vedova nera dei mercati?

E proprio il Qe2 potrebbe contribuire a trasformare il Bund in un oggetto finanziario rischioso in un portafoglio. « Con il crollo dei rendimenti, le previsioni e le aspettative sono rapidamente riviste al ribasso. In seguito al discorso di Sintra di Draghi abbiamo persino visto una banca di investimenti ipotizzare che il rendimento del Bund a 10 anni potrebbe scendere da -0,31%, a -2%! ».

C’è il tema, non trascurabile, dell’effetto scarsità dei titoli tedeschi. «Anche se la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che il Qe è legale a meno che non serva a nascondere le aspettative di default del mercato, ci sono limiti al numero di obbligazioni che la Bce è autorizzata ad acquistare - ricorda l’esperto -. Attualmente questo limite è fissato al 33% delle emissioni in essere, e questo fatto rappresenta un problema dato che i tedeschi non stanno più producendo Bund. Alla ricerca di quello che chiamano “Black Zero”, la Germania registra ogni anno un surplus di bilancio, che negli ultimi anni ha visto diminuire drasticamente il rapporto debito/Pil. Ciò significa che l'emissione di Bund è incredibilmente bassa e che la Bce raggiungerà rapidamente il limite di quanto può acquistarne nell'ambito di un nuovo programma Qe. Il mercato si aspetta che il limite del 33% venga innalzato al 50% in caso di un nuovo Qe, ma, per citare la banca di investimenti che parlava della “previsione dei rendimenti al -2%”, i Bund sono “un bene raro”. Il quantitative easing ridurrà ulteriormente i rendimenti obbligazionari, ma per i Bund questo risultato sarà notevolmente amplificato».

Come si passa quindi da un rendimento di -31 bps a -200 bps? «Beh, è necessario che nel tempo i tagli siano aggressivi, dagli attuali -40 bps a -120 bps - spiega Leaviss -. Che conseguenze avrebbero questi tagli per le fragili banche europee? Le farebbero diventare meno redditizie? Le famiglie e le aziende conserveranno le banconote in casseforti per evitare tassi negativi? È inoltre necessario che la curva dei rendimenti tedeschi si appiattisca (rendimenti a lungo termine che diminuiscono di più di rendimenti a breve termine) fino a raggiungere un livello che assomigli a quello del Giappone, e che quei bund “bene raro” diventino più costosi rispetto agli altri asset europei a reddito fisso. Paradossalmente si tratta di uno scenario oggi divenuto credibile».

«Torniamo ancora una volta alla seguente domanda: è logico pagare qualcuno per potergli prestare denaro? Ma dobbiamo anche tornare alle parole di John Maynard Keynes, citate innumerevoli volte: «I mercati possono rimanere illogici più a lungo di quanto non si possa rimanere solvibili». Attenti quindi al Bund - avverte l’esperto - candidato a essere il prossimo «creatore di vedove».