Bce, cresce l’attesa per l’ultimo asso di Draghi. E c’è chi vuole il jolly

Ma anche se questo accadesse, quali effetti si potrebbero immaginare a sostegno dell’inflazione e dell’economia europea? I tassi dei bond sono già sotto zero in quasi tutta Europa. Questa situazione mette le banche in grave difficoltà, lasciando molti dubbi sui benefici. Cosa può cambiare – si domandano in tanti - portando i tassi ancora più giù? Per non parlare degli effetti collaterali, perché il Quantitative easing crea potenziali bolle finanziarie e diseguaglianze sociali.

C’è chi, come Gianluca Garbi (amministratore di Banca Sistema) ritiene che un nuovo Qe un effetto positivo comunque l’avrebbe: ridurrebbe gli spread tra i titoli di Stato (perché i tassi dei Bund più di tanto non possono scendere) e questo potrebbe aprire la strada ai primi embrioni di Eurobond (cioè titoli di Stato comuni europei). C’è invece chi – come l’ex presidente della FSA inglese Adair Turner – pensa che anche un Qe avrebbe poco effetto. In ogni caso quello che un tempo era un bazooka monetario, ora rischia di rivelarsi una banale pistola.

L’elicottero della cuccagna

Ecco dunque che sul mercato ci si domanda quali possano essere le alternative. L’ex vice presidente Bce Vitor Constancio taglia corto: «È arrivato il momento delle politiche fiscali». Come dire: la politica monetaria non ha più molto da dire, può solo mantenere la spinta espansiva. Ma sul mercato – come detto – girano nuove suggestioni. Tra le tante proposte (una anche dell’ex vicepresidente della Fed Stanley Fischer), quella più suggestiva è arrivata da Moritz Kraemer, chief economic adviser di Acreditus, in un articolo sul Financial Times: la Bce potrebbe trasferire qualcosa come 200 euro ogni mese a ogni cittadino europeo, cifra che si ridurrebbe man mano che l’inflazione sale e che si azzererebbe quando l’inflazione raggiunge il 2%. Manovra completamente fuori dagli schemi, certo, ma non esplicitamente vietata dai Trattati.

