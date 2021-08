Bce, il «denaro facile» sta per terminare. Cosa succede a banche (e clienti)?

3' di lettura

Una bombola d’ossigeno per le banche italiane, e soprattutto per le famiglie e le imprese che fanno affidamento sui loro prestiti, che potrebbe però arrivare a esaurimento fra pochi mesi, quando probabilmente la sua funzione non si sarà ancora conclusa. Con la terza serie di aste di rifinanziamento a condizioni di favore e finalizzate alla concessione di finanziamenti (la cosiddetta Tltro 3) ideate espressamente per contrastare gli effetti della pandemia, la Banca centrale europea ha finora dispensato...