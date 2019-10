Bce, Draghi chiuderà il mandato difendendo Qe2 e taglio dei tassi

EUROLANDIA, OUTPUT GAP Dati in percentuale. (Fonte: elaborazione su dati Eurostat)

In queste circostanze, la situazione “reale” dell’economia non aiuta molto. Le difficoltà di Eurolandia sono evidenti, anche se non vanno sopravvalutate. L’output gap - nella sua formulazione più semplice (tecnicamente, usando un filtro hp) - è appena diventato negativo, e se non è più automatico il nesso tra gap e l’andamento delle inflazione, lo scivolone sotto zero spiega almeno in parte - ma solo in parte - perché le aspettative di inflazione sono calate. Anche altri fattori reali di inflazione, come l’inflazione salariale e i salari collettivi, hanno lievemente accusato il colpo.

Prestiti ancora in forte rialzo



LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE Dati in miliardi di euro. (Fonte: Bce)

Resta invece piuttosto solido - a parte una leggerissima, e consueta, frenata ad agosto(i dati non sono destagionalizzati) - l’andamento dei prestiti alle imprese, su cui il quantitative easing, sia pure lentamente, incide in modo diretto. In questo senso, le critiche al varo di un secondo programma di acquisto di titoli non sono frutto di posizioni preconcette o ideologiche, ma possono trovare qui qualche fondamento; mentre quelle sul taglio dei tassi, già negativi, sui depositi, sono stati più ampie - anche se non sempre sono sfociate in un dissenso aperto - e sono state accompagnate dall’ampliamento del numero delle banche che applicano tassi negativi .

Un addio difficile

Per Draghi - al di là delle celebrazioni di una presidenza che, come minimo, ha cambiato il volto della Banca centrale europea se non di Eurolandia - chiuderà il mandato con un compito difficile. L’ultima decisione da lui fortemente voluta, e lasciata ora in eredità a Christine Lagarde, non trova al momento sostegno nei dati. La politica monetaria agisce con ritardi lunghi e variabili: non è un mese a segnare il destino di una decisione, sia pure controversa; ma il compito di rivendicare i suoi meriti - o di difendere le sue scelte - è ora affidato alla nuova presidente.