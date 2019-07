Bce, Draghi indica la rotta. Mani legate alla Lagarde

LEGGI ANCHE / Bce, Draghi: manifattura rallenta, tassi fermi o più bassi fino a metà 2020

E' una tecnica insidiosa perché l'interazione tra annunzi vincolanti e reazione dell'economia e dei mercati segue percorsi che possono avere effetti imprevisti e non voluti. In questa fase, ad esempio, è evidente che i mercati finanziari facciano il tifo per politiche monetarie espansive, perché la finanza preferisce sempre l'eccesso di liquidità, anche se tale situazione può aumentare i rischi di instabilità finanziaria per l'economia. La politica degli annunzi della BCE deve evitare di farsi catturare dalle tendenze lassiste dei mercati. La politica degli annunzi si intreccia alla definizione degli altri due strumenti, perché il profilo dei tassi e/o quello delle operazioni in titoli sui mercati finanziari sono l'oggetto degli annunzi stessi. Quindi su tutti e tre i fronti occorrerà la massima prudenza.Per quanto riguarda i tassi di interesse, annunziarne il sentiero futuro, definendo un arco temporale minimo, e condizionandolo sempre alle informazioni disponibili, è buona cosa. L'incognita è il livello dei rendimenti. I tassi della BCE sono stabilmente in territorio negativo dal giugno 2014. I tassi negativi sono uno strumento non convenzionale , la cui efficacia è tanto più incerta tanto più prolungato è il suo utilizzo. Si leggono proposte che mirano a rendere ordinari i tassi negativi.

La Bce dovrà evitare di assecondare tali rischiose suggestioni. Lo stesso discorso può essere fatto per le operazioni sui mercati finanziari. Dal gennaio 2015 la BCE si è impegnata in acquisti sistematici di titoli, che hanno iniettato liquidità sui mercati. Tale impegno è terminato lo scorso dicembre. Come per i tassi di interesse negativi, l'impegno sistematico sui mercati è uno strumento non convenzionale: quindi anche la sua efficacia è tanto più dubbia tanto più è esteso il suo utilizzo, sia in termini di orizzonte temporale che di gamma di titoli utilizzati. Anche qui circolano suggestioni rischiose. Ipotizzare ad esempio che Francoforte si impegni nell'acquisto di azioni del settore privato farebbe valicare alla BCE un Rubicone, giuridico ed economico. Insomma: finora la BCE ha ben utilizzato la tecnica di legarsi le mani. Occorre però evitare i nodi pericolosi. La BCE fa bene a ricordare che la sua cassetta degli attrezzi si è ampliata; ma di quegli strumenti occorre anche riconoscere i limiti. La politica monetaria espansiva crea consenso, nella politica e nei mercati, ma non è detto che vada fatta sempre ed ad ogni costo. C'è sempre una alternativa: riconoscerne i limiti. Ci si può legare le mani, rimanendo flessibili e prudenti. La BCE finora lo ha fatto. E' utile che continui a farlo.