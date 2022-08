Bce e Fed affilano le armi. Per i BTp l’asta più costosa da oltre 8 anni

3' di lettura

Non accenna ad arrestarsi la tensione sui mercati finanziari per l’ulteriore sterzata verso un atteggiamento più aggressivo sui tassi da parte delle Banche centrali nelle riunioni in programma a settembre. Ne fanno le spese le Borse, che falliscono l’auspicato rimbalzo, i rendimenti obbligazionari, ancora in salita, e anche i tassi dei BTp collocati dal Tesoro che, come ampiamente prevedibile, hanno subito un aumento nell’ultima asta per attestarsi in alcuni casi su massimi da oltre 8 anni.

L’asta del Tesoro

In particolare...