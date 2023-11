Bce e Fmi, parole in libertà e rischi sul debito

Ascolta la versione audio dell'articolo

I vertici delle istituzioni internazionali, quali in Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e la Banca Centrale Europea (Bce), dovrebbero decidere se contemplare nella propria cassetta degli attrezzi lo strumento degli annunzi istituzionali, vincolanti e motivati. Oppure decidere di tacere. Ogni strada intermedia – non ortodossa vuoi per le procedure utlizzate, vuoi per i giudizi espressi, vuoi per entrambe – rischia di creare danni macroeconomici, ed è solo funzionale all’opportunismo che caratterizza le burocrazie quando si comportano in maniera autoreferenziale. Il tema è particolarmente rilevante in un contesto europeo caratterizzato da alti debiti pubblici. Quattro sono gli esempi recenti di un uso disinvolto delle parole.

La prima coppia di esempi riguarda il Fondo Monetario. La direttrice Georgieva nei giorni scorsi ha formulato giudizi non positivi sullo stato delle finanze pubbliche di Italia, Francia e Spagna. Un intervento che ha riecheggiato un precedente di Kammer, direttore del Fondo per l’Europa. La seconda coppia di esempi concerne la Bce. La presidente della Bce Christine Lagarde, sempre nei giorni scorsi, ha reiterato il messaggio che l’orientamento della politica monetaria rimarrà restrittivo. Lo stessa profezia è stata formulata, quasi in contemporanea, dal presidente della Bundesbank, membro del consiglio Bce.

Quale l’elemento comune? Il fatto che che un esponente apicale di una organizzazione internazionale esprime valutazioni che sono rilevanti nella sostanza macroeconomica e nel contempo irrituali e opachi nella forma. In queste situazioni, il nesso tra parole espresse ed effetti macroeconomici passa attraverso il canale delle aspettative. In una moderna economia di mercato, le aspettative hanno un ruolo fondamentale nel determinare l’andamento della produzione e dei prezzi al consumo, attraverso tre diversi canali: l’andamento di salari e margini di profitto, quello di consumi ed investimenti, e l’effetto sulla struttura dei tassi di interesse. In che direzione si muove il nesso tra le parole e le aspettative? La risposta è triplice, e riguarda entrambi i soggetti che specularmente in tale nesso sono coinvolti. La triplice risposta alla domanda è: dipende da cosa si dice, come lo si dice e soprattutto chi lo dice. In parallelo alla rilevanza di chi parla, c’è quella della fisionomia di chi ascolta, cosa sente, e cosa comprende. Intrecciando le risposte alla triplice domanda nelle due dimensioni ricordate, si arriva ad un bivio. Da un lato, le parole provocano un positivo effetto Ulisse: chi parla viene creduto, e le aspettative si muovono nella direzione voluta. All’opposto, le parole possono provocare un negativo effetto Sibilla: chi parla non viene capito, e le interpretazioni possono causare effetti indesiderati, ed al limite non viene proprio creduto, per cui le aspettative si muovono nella direzione opposta a quella desiderabile.

Cosa accade oggi quando parla la presidentessa Lagarde, ed in generale un esponente della Bce? Chi ascolta prende atto che esistono due campane. Una campana è quella istituzionale: le decisioni vengono prese mese per mese, sulla base dei dati disponibili, quindi niente annunzi. È un approccio che l’analisi economica definisce “dello specchietto retrovisore” – conta solo quello che è già successo – e può funzionare solo durante congiunture macroeconomiche stabili, che l’opposto della situazione attuale. Poi c’è la campana informale, fatta di allusioni ed affermazioni generiche. Se suonano due campane, l’effetto Ulisse si esclude per definizione, e rimane solo l’effetto Delfi. Risultato: il rischio incertezza aumenta. La stessa conseguenza provoca il fatto che il Fmi indirizzi generici moniti, per di più in occasioni non istituzionali, sul debito di Stati sovrani europei.

Ma il rischio incertezza può a sua volta ripercuotersi sui prezzi del debito, pubblico, ma anche privato. L’aumento dei tassi nominali si riflette sui tassi reali, la cui dinamica, a parità di tasso di crescita di una economica, impatta sulla sostenibilità del debito. Le parole in libertà possono diventare molto tossiche. E non è chi le pronuncia che ne paga le conseguenze.