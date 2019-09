Bce e “pacchetto Draghi”: più falchi contrari sul QE2 ma lo stimolo resta

Chi ha votato contro il QE2

L’opposizione al lancio di un nuovo programma di acquisti sarebbe stata capitanata da due Paesi pesanti come la Germania e la Francia che hanno unito le loro forze - tanto a livello di governatori quanto di membri del Board - contro la proposta del presidente e del capo economista, l’irlandese Philip Lane.

Il QE2, stando alle ricostruzioni di numerosi organi di stampa, non sarebbe andato a livello di governatori di banche centrali al francese François Villeroy de Galhau, al tedesco Jens Weidmann, all’olandese Klaas Knot, all’austriaco Robert Holzmann, all’estone Mart Laar. E nè alla tedesca Sabine Lautenschäger e al francese Benoît Coeuré entrambi membri del Board.

L’opposizione al QE2 si sarebbe basata sull’efficacia o meno di questo strumento non convenzionale. Il dibattito è in realtà in corso da mesi, anche sui mercati e a livello accademico: è nota la tesi di chi considera esaurita o molto indebolita la potenza di fuoco dell’EAPP (extended asset purchase programme con acquisti di obbligazioni garantite, obbligazioni di cartolarizzazioni, titoli di Stato, bond emessi da enti locali e sovrannazionali, obbligazioni societarie).

Dopo i maxi-acquisti da 2.600 miliardi del QE1, sono in molti a ritenere che un QE2 non abbia rimasti molti assets da acquistare, anche perchè la Bce si è autoimposta per ora un tetto al 33% per singolo emittente e singola emissione (questo per non avere un potere di veto nel caso di ristrutturazione del debito e di voto degli obbligazionisti).

In quanto alla posizione della Germania, la Bundesbank è tradizionalmente una banca centrale conservatrice: è dunque a favore degli strumenti convenzionali in prima battuta e al ricorso di quelli non convenzionali in seconda battuta. E’ dunque possibile che Weidmann avrebbe preferito il taglio del tasso senza QE2, lasciando il ricorso agli acquisti di attività in un secondo momento, se veramente necessario.