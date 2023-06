Bce e rialzo dei tassi: un conto di 50 mld di euro per le imprese Italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le recenti iniziative della BCE in tema di tassi, e ancor di più le recenti comunicazioni poco chiare e ben poco tranquillizzanti della Presidente Lagarde si traducono per le imprese Italiane in un conto di quasi 50 mld di € in interessi.

Il debito delle imprese Italiane, che sfiora i 750 Mld €, genererà nel 2023 interessi passivi stimati in circa 35-40 Mld di € considerando un tasso medio del 4,50% come somma tra Euribor e Spread, per arrivare dopo gli annunciati aumenti del prossimo luglio a un tasso per le aziende tra il 5,5% e il 7% a seconda del rating, con picchi superiori al 8% per le aziende meno “virtuose” dove lo spread applicato raggiunge il 4%.

Ciò significa che il conto per le aziende Italiane nel 2024 raggiungerà i 50Mld di €, con un aumento di oltre 30Mld rispetto al 2022.

Questa politica rialzista della BCE segue un triennio di vera e propria “istigazione” al debito, determinata dagli incentivi c.d. industria 4.0 che, se da una parte hanno stimolato la crescita e l'innovazione, dall'altra hanno spinto le aziende ad indebitarsi favorite anche dai tassi vicini allo zero.

Altrettando la facilità di ricorso al debito determinata dai c.d. “prestiti Covid” con garanzia MCC ha fatto aumentare significativamente la massa debitoria delle aziende. Ora questo debito “presenta il conto”, stravolgendo in modo determinante i business plan a 3-5 anni redatti nell'ultimo biennio e mettendo in discussione tutta la pianificazione finanziaria relativa.