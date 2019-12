Bce, ecco perché nel 2020 la parola d’ordine sarà «chiarezza». Per sostenere l’economia All’evento in onore di Benoît Cœuré, membro del Board Bce in uscita, Christine Lagarde e l’ex-presidente Mario Draghi hanno sottolineato l’importanza del messaggio chiaro di Isabella Bufacchi

La banca centrale non è fatta da una singola persona, ed è normale che le opinioni dentro una banca centrale siano diverse, anche in conflitto tra loro: ma il messaggio finale della banca centrale deve essere uno, chiaro, per essere capito correttamente dai mercati. «La cacofonia invece aumenta l’incertezza dei mercati».

Così Laurence Boone, capo economista dell’Ocse, si è rivolta ieri alla platea folta di banchieri centrali, europei e non, venuti da tutto il mondo a salutare il membro del Comitato esecutivo della Bce Benoît Cœuré che finisce il suo mandato a fine dicembre. Tra questi, oltre alla presidente Christine Lagarde, anche l’ex-presidente Mario Draghi e il governatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco: quest’ultimo si è dichiarato favorevole, in un’intervista rilasciata al Financial Times, a una maggiore trasparenza sul voto nel Consiglio direttivo, con i verbali che potrbbero riportare chi ha votato a favore e chi ha votato contro una certa misura di politica monetaria.

La Banca centrale europea per Visco dovrebbe «ambire il più possibile alla trasparenza, e se ciò significa chiarire il dissenso o le diverse posizioni dei membri del consiglio direttivo, personalmente non ho nulla in

contrario». Per Visco la Bce dovrebbe trovare una via per «accettare il dissenso» nel Consiglio, anche «manifestarlo» con voti più regolari e pubblici, anche se in questo serve «molta cautela» perché potrebbe «aggiungere incertezza».

Questa posizione di Visco è condivisa da altri membri del Consiglio ma potrebbe avere contro i banchieri centrali dei Paesi più piccoli, che sono maggiormente esposti e vulnerabili alle ricadute nella politica interna delle proprie posizioni. Secondo fonti bene informate, quando nel Consiglio direttivo si è discusso del voto trasparente, la maggioranza si è dichiarata non favorevole.

La scimmia e il banchiere centrale

Questa volta, nella sala della Bce dell’evento di saluto organizzato per Cœuré (che andrà a ricoprire un ruolo di primo piano nella Bri) non c’era il solito elefante, ma una scimmia, la famosa scimmia di Paul A. Samuelson che vede la sua immagine per la prima volta riflessa allo specchio, gesticola e non capisce che quei gesti sono i suoi. Così le banche centrali: quando osservano i mercati, devono ricordarsi che stanno vedendo la propria politica monetaria riflessa dai mercati, a volte solo fedelmente applicata, a volte amplificata.