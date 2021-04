Bce, economia a livelli pre-Covid a metà 2022

È quindi troppo presto - se ne può dedurre - per definire in che modo esaurire il programma. Il consiglio direttivo non ne ha in ogni caso ufficialmente discusso, ha detto Lagarde:. «È semplicemente prematuro», e l’uscita sarà «guidata dai dati», e in particolare quelli sulle condizioni di finanziamento - che al momento sono stabili - e sulle prospettive di inflazione - che, a parte un rialzo legato a fattori «idiosincratici e transitori», sono ancora deboli.

Il comunicato ufficiale al termine della riunione ha ripetuto che, se non sarà necessario, i 1.850 miliardi del Pepp non saranno usati totalmente e, ugualmente, se dovessero risultare insufficienti il programma potrà essere «ricalibrato». Un’indicazione molto equilibrata che però, dopo le dichiarazioni di Knot che hanno dato la sensazione di annunciare una recrudescenza del confronto tra falchi e colombe, potrebbero risultare ora insufficienti.

Sul ritmo di acquisti, che non tutti gli osservatori considerano «significativamente più alti» rispetto al passato, Lagarde ha invitato a guardare i dati mensili e non a quelli settimanali, e agli acquisti lordi, non all’aumento netto dei titoli in portafoglio, che tengono conto anche di altri fattori. In questo modo, ha spiegato, il ritmo più intenso emerge più chiaramente.

Lagarde ha anche precisato che la Bce, nel valutare le condizioni di finanziamenti, non guarda solo ai rendimenti dei bond, pubblici o privati, che pure sono importanti («le banche - disse a marzo - usano tassi di interesse risk-free e rendimenti dei titoli di stato come punto di riferimento chiave per determinare le condizioni di credito»). La presidente ha infine escluso che la Bce stia effettuando un’attività di controllo della curva di rendimenti: l’obiettivo è semplicemente garantire condizioni di finanziamento favorevoli.