Bce, Georgieva (Fmi): «Bene rialzo tassi, ora si attuino i Pnrr»

Al Fondo Monetario Internazionale “accogliamo con favore la decisione della Bce” di ieri di alzare i tassi di interesse e “la comunicazione che ha accompagnato questa decisione”. Lo dice la direttrice generale del Fondo Kristalina Georgieva, in conferenza stampa a Lussemburgo.

Per il Fmi “la massima priorità politica a breve termine è continuare a ridurre l’inflazione all’obiettivo, preservando al tempo stesso la stabilità finanziaria”, ha indicato Georgieva presentando alla stampa il rapporto sull'Eurozona. Georgieva ha spiegato che secondo il Fmi occorre a questo fine che “la politica monetaria continui a inasprirsi e poi rimanga in territorio restrittivo per un periodo, per mantenere saldamente ancorate le aspettative di inflazione; che la politica di bilancio nel periodo 2023-24 sia restrittiva per ridurre la domanda complessiva, attenuare la pressione al rialzo sui tassi di interesse e contribuire a ridurre il rischio di perturbazioni del mercato finanziario”.

Per quanto riguarda la stabilità finanziaria, Georgieva ha posto l'accento sul fatto che “le autorità di vigilanza dovrebbero continuare a valutare le esposizioni delle banche ai rischi di tasso di interesse, finanziamento, liquidità e credito, compresi quelli relativi al settore immobiliare”.



Pieno sostegno allo sforzo europeo di leadership nella transizione verde e proprio per questo “l’attuazione tempestiva dei piani per la ripresa e la resilienza non solo contribuirebbe a rafforzare la resilienza e la crescita, ma aiuterebbe anche la Ue a raggiungere gli obiettivi verdi molto più rapidamente”