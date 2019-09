Bce, guida pratica: la cassetta degli attrezzi di Draghi, le prossime mosse Forward guidance, taglio dei tassi, Qe2, misure attenuanti per le banche, ritocco Tltro III: quali sono gli strumenti pronti all’uso sulla scrivania di Mario Draghi e che forma può prendere il nuovo pacchetto di misure di stimolo per allentare ulteriormente la politica monetaria della Bce già “altamente accomondante”. Le aspettative del mercato sono molto alte di Isabella Bufacchi

Mario Draghi (a sinistra) con il presidente della Fed Jerome Powell (Reuters)

Forward guidance, taglio dei tassi, QE2, misure attenuanti per le banche, ritocco TLTRO III: sono gli strumenti pronti all’uso sulla scrivania di Mario Draghi. Ma resta incerta la forma può prendere il nuovo pacchetto di misure di stimolo per allentare ulteriormente la politica monetaria della Bce già “altamente accomondante” . Le aspettative del mercato sono molto alte: forse troppo rispetto alla congiuntura e soprattutto nel momento in cui la fronda dei falchi nel Consiglio direttivo alza i toni in vista dell’arrivo di Christine Lagarde alla guida della Banca. Migliorare l’efficacia della “tool box”, la cassetta degli attrezzi, resta tuttavia una priorità, in un momento in cui i mercati temono che la Bce abbia le armi spuntate o logore.

Ecco i principali strumenti e la gamma delle ipotesi e delle aspettative sugli annunci di Draghi dopo la riunione del Consiglio direttivo del 12 settembre. Premessa: Mandato della Bce: stabilità dei prezzi. Obiettivo della Bce: tasso di inflazione sui 12 mesi inferiore ma prossimo al 2 per cento in un orizzonte di medio termine. Modalità di intervento: estrema flessibilità.

Forward guidance o indicazioni prospettiche

Cosa sono: sono informazioni che la banca centrale può fornire riguardo alle sue future intenzioni. Le indicazioni prospettiche rendono più efficace la politica monetaria della BCE quando i tassi sono già molto bassi. La forward guidance esprime chiaramente le intenzioni del Consiglio direttivo in relazione alle attese sul futuro andamento dei tassi di riferimento della BCE e anche sull'orizzonte del programma di acquisto di attività, e collegato reinvestimento. Il contenuto delle indicazioni prospettiche della BCE sulle intenzioni relative alla politica monetaria è anche coerente con la valutazione del Consiglio direttivo sulla situazione economica corrente e futura, con particolare riferimento all'inflazione.

La forward guidance acquisce due “legs”, due condizionalità, “date” (il calendario sull'andamento dei tassi, un’indicazione puntuale temporale sul periodo durante il quale i tassi resteranno bassi) e “state” (convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo e stato della congiuntura economica e quindi le condizioni che possono portare al rialzo dei tassi).

Our forward guidance consists of a date-based leg and a state-based (or data contingent) leg.

• The adjustments to our date-based leg clarify the minimum length we expect rates to remain at current levels. It is formulated as “at least” and we provide a date.

• The state-based leg of our forward guidance says that the Governing Council expects to keep rates at the current level “and in any case for as long as necessary to ensure the continued sustained convergence of inflation to levels that are below, but close to, 2% over the medium term”.

o This implies that expectations will evolve in line with the flow of data news and risks to price stability. But only on one side, because the time-led forward guidance specifies the minimum length.

• Both legs together provide a powerful tool to ensure that financial markets understand our reaction function correctly

Cosa è accaduto finora

Luglio 2013: la forward guidance è iniziata nel luglio 2013, quando il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi di interesse di riferimento “rimarranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo”. Questa indicazione prospettiva è stata basata sulle aspettative sull’inflazione sul medio termine, in un contesto di debolezza dell’economia reale.