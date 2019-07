Bce, guida pratica agli strumenti nel cassetto di Draghi

La modifica del mandato

Un altro importante cambiamento in arrivo, se necessario, è anche quello della modifica della definizione di “stabilità dei prezzi”, che è nel Trattato e dunque nel mandato. Il mandato della Bce non entra però nel dettaglio, non definisce cosa è la stabilità: ed è stata la Bce stessa a definire l’obiettivo della stabilità dei prezzi come un'inflazione che continui stabilmente a convergere «su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine».

Il Consiglio direttivo al momento è favorevole a una maggiore enfasi sulla simmetria del mandato, ovvero dare un messaggio forte e chiaro sulla maggiore tolleranza sui movimenti dell’inflazione che può oscillare tanto “sotto o inferiore” quanto “sopra o superiore” il 2%.

Per modificare la definizione della stabilità dei prezzi, come fortemente consigliato dal governatore della banca centrale finlandese Olli Rehn in un’intervista esclusiva al Sole24Ore, è necessaria una revisione formale del mandato: un processo lungo e laborioso che può, in prospettiva, aumentare e rafforzare in maniera decisiva l’impatto delle decisioni di politica monetaria della Bce.