Bce verso il 4%? Così il mercato prende le misure a Lagarde (senza panico)

Il previsto rialzo di 25 punti base dei tassi Bce e la successiva conferenza stampa di Christine Lagarde che ha visto prevalere sul piatto della bilancia i toni da «falco» finiscono per rallentare l'entusiasmo sui mercati, senza al tempo stesso impaurire più di tanto gli investitori che pensano piuttosto a prendere le misure con le successive mosse di politica monetaria senza fare drammi. Si spiega in fondo così la reazione delle Borse europee, che hanno chiuso la seduta sì in calo (Milano ha ceduto...