Bce, incidente d’auto per Lagarde: «Ferita lievemente, svolge sue funzioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Lo scorso venerdì la presidente della Bce, Christine Lagarde, è stata coinvolta in un incidente d’auto ed è rimasta leggermente ferita. Lo ha fatto sapere un portavoce dell’Eurotower, sottolineando che «la vettura della presidente è stata coinvolta in un incidente nel pomeriggio, dopo che aveva lasciato il summit europeo a Bruxelles».

Lagarde, che sedeva nel posto passeggero, «è rimasta ferita in modo molto lieve. Dopo gli accertamenti medici, le è stato chiesto di indossare un tutore per il collo. La presidente continua a svolgere normalmente tutte le sue funzioni», ha aggiunto il portavoce. Nessun altro occupante della vettura è rimasto ferito. Lagarde parteciperà all’evento Bankf for International Settlements nel pomeriggio del 28 marzo.