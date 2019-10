Bce, l’omaggio a Draghi. Merkel, Macron e Mattarella: «Ci ha impedito di affondare»

Draghi, la cerimonia di addio alla Bce con Mattarella, Merkel e Macron

3' di lettura

Omaggio a Mario Draghi, che il 1° novembre lascia il timone della Banca centrale europea a Christine Lagarde. Un pomeriggio di grandi celebrazioni a Francoforte, presso la sede della Bce, per salutare l’uomo che ha guidato l’istituzione negli anni tempestosi della crisi mondiale e dell’attacco all’euro: oltre alla stessa Lagarde, parlano la cancelliera tedesca Angela Merkel, il capo di Stato francese Emmanuel Macron e ill presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Merkel: «Contributo cruciale alla stabilità»

È Angela Mekel la prima a prendere parola con un discosrso che sottolinea il legame storico tra Roma e Francoforte e ricorda il primo incontro, otto anni fa, con il governatore italiano. Quello di Draghi è stato un «cruciale contributo alla stabilità dell’area dell’euro». Un ringraziamento a «Mario» per il lavoro e un in bocca al lupo a Christine Lagard che ne prenderà il posto. Merkel ha ripercorso le tappe della crisi dell'Eurozona, i rischi di un «collasso» e ringraziato Draghi per il ruolo giocato «nel concerto europeo» per aver superato quella crisi: «oggi siamo ben lontani» da quella situazione, ha detto Merkel, «anche se non siamo senza problemi, siamo molto più forti».

Marcon: «Ci hai impedito di affondare»

Il secondo intervento è del presidente francese Emmanuel Macron che sottolinea il ruolo centrale dell’Italia nella storia dell’Ue. Quanto a Draghi, ha «impedito che l’Unione europea affondare in un momento critico. Quella che celebriamo oggi», ha detto Macron, è l’azione di un uomo che ha portato molto in alto il sogno europeo, un degno erede dei padri fondatori dell’Europa quali Jean Monier, Robert Schuman, Konrad Adenauer e «i vostri illustri compatrioti Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli»: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso tenuto alla cerimonia di commiato del presidente della Bce, Mario Draghi, in corso alla sede della Banca centrale europea a Francoforte».

Mattarella: «Il suo impegno straordinario»

Quindi è la volta di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana. Mario Draghi nei suoi otto anni alla guida della Bce ha svolto «uno straordinario impegno al servizio dell’Europa. In questi otto anni, è stato autorevolmente al servizio di un’Europa più solida e inclusiva, interpretando la difesa della moneta unica come una battaglia da condurre con determinazione contro le forze che ne volevano la dissoluzione”. Mattarella ricorda in particolare la sfida della crisi del 2011, “sconfiggere la percezione della possibilità, se non del rischio, di dissoluzione dello stesso Eurosistema. Una possibilità e un rischio che oggi possiamo considerare sconfitti”. Secondo il presidente della Repubblica “oggi possiamo dire che il sistema economico europeo è più solido. L'occupazione è cresciuta ed è mediamente più alta che nel 1999. Il sistema bancario, sotto la supervisione unica europea, è più compatto. L'integrazione tra le economie, e quindi la convergenza tra gli Stati Membri, è elevata, ma soprattutto - e questo rappresenta uno dei più grandi risultati di questi anni - il sostegno popolare all'Euro è tornato a essere particolarmente alto».



Una «festa» alla sede della Bce anche con musica ma si presume nessun accenno concreto alla futura di attività Draghi che qualcuno ipotizza di tipo politico in Italia sebbene lui neghi di avere progetti e si schermisca dicendo «chiedete a mia moglie».