Bce, Lagarde debutta in continuità con Draghi: tassi bassi e Qe finché necessario. Diretta

Avanti con Qe finché necessario

Il consiglio ha inoltre confermato che gli acquisti di attività nell'ambito del Qe continueranno al ritmo di 20 miliardi di euro al mese e che «proseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento». Il Consiglio direttivo intende infine continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento «e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario».

Revisione della strategia nel 2020

Lagarde ha confermato che lancerà una revisione della strategia della Bce. «Non vi è nulla di strano - ha puntualizzato - nel fare una review della strategia, l'ultima l'abbiamo fatta nel 2003, quindi è più che legittimo di farlo. È nostra intenzione che la review inizi a gennaio e sia completata entro la fine del 2020. Consulteremo non solo i soliti sospetti ma anche membri del parlamento, esperti del mondo della finanza e rappresentanti della società civile. Non cercheremo solo di predicare il nostro vangelo ma di ascoltare anche le persone a cui ci rivolgiamo».

Alle banche 99,7 miliardi nella seconda asta Tltro

La Bce ha assegnato alle banche europee 99,7 miliardi di euro nella seconda asta di prestiti Tltro3. I finanziamenti agevolati a tre anni, i cui tassi partono da zero e possono scendere fino a -0,5%, sono stati richiesti da 122 istituti di credito. L'ammontare assegnato è inferiore al consensus di 120 miliardi stilato da Bloomberg sulla base delle stime di sette banche. A settembre, nella prima asta Tltro, erano stati assegnati solo 3,4 miliardi di euro.