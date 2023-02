Bce, Lagarde: ci sono tutte le ragioni per un nuovo rialzo di 50 punti base a marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dallo scorso luglio abbiamo aumentato i tassi di interesse a un ritmo senza precedenti... e ci sono tutte le ragioni per ritenere che a marzo aumenteremo di altri 50 punti base. Dopo, vedremo. Dipendiamo dai dati». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un’intervista con il quotidiano indiano The Economic Times. Alla domanda se il ritmo degli aumenti poi potrebbe rallentare, Lagarde ha risposto che «se necessario, faremo ulteriori aumenti per riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo. Ci vorrà quello che ci vorrà. Quello che so è che riporteremo l’inflazione al 2%. E vogliamo non solo riportarla al 2%, ma mantenerla su quel livello in modo sostenibile».