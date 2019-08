Bce: Lagarde, favorevole a mantenere politica monetaria accomodante

Riguardo alle misure da prendere in un prossimo futuro, se da una parte la Lagarde ha spiegato di non ritenere che la politica monetaria sui tassi abbia toccato il fondo, dall'altra ha aggiunto che appare chiaro «che i tassi bassi hanno implicazioni per il settore bancario e per la stabilità finanziaria in generale», una tesi cara alla Germania e ai paesi nordici che da tempo attribuiscono alle politiche della Bce lo stato di grave sofferenza lamentato dagli istituti di credito tedeschi.

«La Bce ha un'ampia scatola di attrezzi a sua disposizione – ha aggiunto – e deve essere pronta ad agire. Il mix giusto di strumenti da impiegare dipenderà dalla natura degli shock che vanno a impattare l'outlook dell'inflazione oltre che le condizioni dei mercati finanziari».

Le nuove misure di politica monetaria, che verranno con ogni probabilità annunciate al termine della riunione del 12 settembre a Francoforte – la penultima di Draghi – dovrebbero includere un possibile ribasso di tassi sui depositi overnight (già ora negativi allo 0,4%) ma anche una riproposizione del Bazooka, ovvero il programma di acquisti netti di titoli di stato e corporate.

La Lagarde ha inoltre indicato di attendersi che la Brexit abbia un impatto limitato sul settore finanziario dell'Eurozona. «Le misure adottate sino ad ora – ha osservato Lagarde - hanno contribuito a limitare l'impatto che l'uscita del Regno Unito dalla Ue potrebbe avere sui servizi finanziari nell'eurozona. Ad ogni modo il tempo che rimane dovrebbe essere utilizzato sia da gruppi finanziari che dalle imprese non finanziarie per continuare a prepararsi a tutti gli esiti possibili. Le autorità europee, inclusa la Bce, dovrebbero continuare a monitorare da vicino gli sviluppi da qui al 1° novembre e adottare nel caso le contromisure necessarie».