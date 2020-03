Bce lancia Qe pandemico da 750 miliardi: «Nessun limite nel nostro impegno per l’euro» In un Consiglio direttivo notturno, la Bce lancia un nuovo programma di acquisto di attività da 750 miliardi temporaneo contro i rischi del coronavirus di Isabella Bufacchi

Si chiama PEPP, Pandemic emergency purchase programme. Ha una potenza di fuoco di almeno 750 miliardi e durerà almeno fino la fine dell’anno. E’ il nuovo programma di acquisto di attività, temporaneo, lanciato dalla Bce per contrastare i rischi della pandemia del coronavirus sulla politica monetaria e il futuro dell’area dell’euro.

In una riunione notturna del Consiglio direttivo convocata dal presidente Christine Lagarde, la Bce ha deciso di intervenire tempestivamente e in via straordinaria con un nuovo strumento mirato a contenere l’impatto della pandemia sui mercati e sui bond. Tutti gli assets attualmente acquistati nel programma in corso APP potranno essere acquistati nel nuovo PEPP, al quale vengono aggiunti i titoli di Stati greci con uno speciale waiver. «Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie. Non ci sono limiti al nostro impegno per l'euro», ha scritto via Twitter nella notte Lagarde.

Come funziona il PEPP

Il requisito della chiave capitale, controverso nell’APP, viene alleggerito nel PEPP perchè diventa un “benchmark” per l’allocazione degli acquisti, dando al programma PEPP maggiore flessibilità , cioè «fluttuazioni nella distribuzione degli acquisti durante il periodo del programma, attraverso le varie tipologie di attività e giurisdizioni».

Il PEPP non ha un importo mensile prestabilito. Ha però una scadenza indicativa che è la fine della crisi della pandemia che al momento viene indicata per la fine di quest’anno. Il Consiglio direttivo si riserva la facoltà di allungare la scadenza del programma e di aumentarne l’importo se necessario.

Il Consiglio direttivo, che nel comunicato diramato attorno alle 23:30 ha ribadito «il suo impegno a dare sostegno a tutti i cittadini dell’area dell’euro nel corso di questi tempi così estremamente duri» che siano famiglie, imprese, banche e governi, ha preso anche altre decisioni in questa riunione notturna: