Rialzo dei tassi, arriva la pausa. I possibili scenari

Il nodo dello spread italiano

Lagarde non ha voluto rispondere direttamente a una domanda sullo spread italiano, e sul suo livello. Ha precisato, nella sua risposta, solo due cose: il mandato della Bce, quello di assicurare la stabilità dei prezzi che, in questa fase, viene perseguito attraverso un rialzo dei tassi (i quali non possono quindi essere adattati, piegati ad altri obiettivi); e la necessità che in ogni paese il meccanismo di trasmissione della politica monetaria funzioni in modo appropriato, indicazione che lascia intravvedere eventuali interventi ma solo in situazioni estreme, tali da vanificare gli sforzi della politica monetaria. Nell’introduzione alla conferenza stampa, come nelle precedenti occasioni, Lagarde ha ricordato la necessità di accelerare il completamento della riforma del mercato unico dei capitali e dell’Unione bancaria, da completare entro fine anno.

Bce lascia invariati tassi di interesse

Guindos: ora «più ragionevole» la legge sugli extraprofitti

Nel commentare le recenti leggi sugli extraprofitti delle banche - in Spagna, in Italia e in Lituania - il vicepresidente Luis de Guindos ha precisato che non devono indebolire investimenti, crescita e solvibilità delle banche. La legge italiana, ha aggiunto, ha avuto più versione e l’ultima è «più ragionevole» perché riduce le imposte se le banche aumentano vengono le riserve.

Il saluto a Ignazio Visco

Lagarde, in risposta a una domanda sulle divisioni all’interno del consiglio, ha anche voluto salutare Ignazio Visco , sia pure senza nominarlo, che ha terminato il suo mandato. «Oggi dopo 12 anni di lavoro di servizio ottimo e leale - ha detto - uno dei membri del consiglio ha finito il suo mandato. Il livello di calore e gratitudine dimostratogli, così come la sua risposta, ci ricorda che anche se a volte siamo in disaccordo, c’è sempre una spinta comune ad adempiere alla nostra missione».

