Bce: a marzo larga maggioranza per aumento tassi di mezzo punto

Ma pur riconoscendo «che nell’attuale situazione di maggiore incertezza una decisione doveva essere presa con informazioni imperfette», dare seguito al preannunciato aumento dei tassi «è stato ritenuto importante per infondere fiducia ed evitare di creare ulteriore incertezza nei mercati finanziari».

Il Consiglio direttivo ha anche stabilito di «dichiarare che le future decisioni sui tassi di politica saranno determinate dalla sua valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, delle dinamiche di inflazione sottostanti e della forza della trasmissione della politica monetaria». Perché una chiara dichiarazione della funzione di reazione politica della Bce «avrebbe aiutato a guidare le aspettative del mercato verso i fattori chiave alla base delle sue decisioni».

Approccio basato sui dati

In prospettiva, i membri del consiglio si sono detti d’accordo con l’analisi di Lane sul fatto che l’elevato livello di incertezza abbia rafforzato l’importanza di un approccio dipendente dai dati per le future decisioni sui tassi. «È stato sostenuto che questo approccio avrebbe riconosciuto le limitate informazioni del Consiglio direttivo su come si sarebbero probabilmente sviluppate le turbolenze di mercato in corso - si legge nelle minute -. Allo stesso tempo, è stato sostenuto che la comunicazione del Consiglio direttivo avrebbe confermato la sua determinazione a realizzare il suo obiettivo primario, sostenuto dal considerevole aumento dei tassi di interesse deciso».

Loading...