Se la Bce mette le banche in “zona arancione” sui dividendi mentre la Fed riapre ai buy back Nell’Eurozona il dividend/yield atteso per il settore ora è in media dell'1,5%, mentre negli Usa JP Morgan riavvia il piano di acquisto azioni da 30 miliardi di Alessandro Graziani

Meritocrazia contro egualitarismo? O cicale versus formiche? Si vedrà nel tempo chi, tra Federal Reserve e Bce, avrà avuto ragione nell’imporre differenti regole in materia di dividendi e buyback azionari per il settore bancario. È certo che le strade seguite in America e in Europa sono diverse e destinate ad accentuare il divario tra le grandi banche Usa e quelle europee nell’attrarre i capitali dei grandi investitori istituzionali globali. Con possibili conseguenze qualora le banche dovessero andare...