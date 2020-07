Bce: le misure di emergenza funzionano ma l’exit strategy sia molto graduale

Per la politica monetaria un cliff effect sul credito sarebbe in effetti un problema. La stessa Bce, ha spiegato Lagarde, eviterà di suscitare simili fenomeni nel momento in cui occorrerà ricalibrare gli acquisti di titoli del programma Pepp. Per queste operazioni è stata usata grande flessibilità, un «aspetto cruciale» questo, del programma pandemi rispetto ai precedenti: gli spread tra i titoli di Stato, per alcune nazioni, sono ancora relativamente elevati e richiedono interventi asimmetrici. Il punto di riferimento, il benchmark, resta però il capital key: alla fine del programma il portafoglio acquistato in ciascun paese dovrà riflettere la quota di capitale nella Banca centrale.

Oggi la Bce ha acquistato più titoli del dovuto in Germania, Italia, Portogallo; meno in Francia. È una situazione che dovrà essere, per così dire, “corretta”. «Non permetteremo mai - ha però detto Lagarde - che la convergenza verso il capital key, che a un certo punto dovrà essere realizzata, possa danneggiare i nostri obiettivi di politica monetaria».

Per l’Unione monetaria il rischio di fondo, anche perché già evidente prima dello scoppio dell’epidemia, è quello di una crescita a due velocità tra i diversi Paesi. «C’era già un certo grado di divergenza», ha spiegato Lagarde, che ha aggiunto: «Dovrà essere evitata, con ogni mezzo».