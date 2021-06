Bce, la nuova strategia e il coordinamento con le politiche fiscali

Tre elementi, apparentemente slegati, ma in realtà connessi, delineano il contesto in cui si muoverà la banca centrale in quella fase.

Il primo è il rientro in vigore delle regole fiscali.

La Commissione ha annunciato che la loro sospensione continuerà nel prossimo anno. Il ripristino è stato sollecitato, col tono un po’ brusco che gli è solito, dal presidente del parlamento tedesco Wolfgang Schäuble, in un articolo sul «Financial Times» nel quale ha esplicitamente chiamato in causa il presidente del Consiglio Mario Draghi. Al di là delle schermaglie, dietro la sfuriata di Schäuble vi è il timore, non del tutto ingiustificato, che parte dell’ottimismo attuale sia dovuto all’illusione che la sospensione delle regole e il Pnrr abbiano rimosso ogni vincolo di bilancio per gli Stati. Non è così.

Il vincolo semmai si è rafforzato perché i debiti sono saliti, anche se l’effetto non si vede ancora. E il ritorno a regole condivise conviene a tutti, a cominciare dai Paesi più indebitati che pagano il prezzo più caro quando la fiducia viene meno. Il negoziato sulle nuove regole il prossimo anno sarà difficile, forse duro. La presenza al tavolo dell’attuale presidente del Consiglio sarà (o forse bisogna dire sarebbe) preziosa. Comunque vada a finire, si prospetta un periodo non breve in cui mancherà una cornice chiara per orientare i mercati, e nel quale potrebbero riacuirsi le forze centrifughe dell’eurozona.

Il secondo fattore è la condizione in cui si trovano le banche.