Bce, obiettivo «simmetrico» del 2%

Cambia l’obiettivo della Banca centrale europea. Dopo diciotto anni dall’ultima revisione, nel 2003, l’autorità monetaria di Francoforte ha deciso che il suo bersaglio non sarà più un livello di inflazione «inferiore ma vicino al 2% nel medio termine». Dal 22 luglio il nuovo target è «un obiettivo di inflazione simmetrico del 2% nel medio termine».

Simmetrico nel senso che «positive e negative deviazioni» dall’obiettivo sono considerate egualmente indesiderabili. Fino a ora, invece, un’inflazione più alta del 2% era considerata sicuramente una situazione più delicata, e da affrontare con maggiore determinazione di un’inflazione più bassa. La conseguenza è importante, spiega il comunicato della Bce; quando l’inflazione è troppo bassa per un periodo lungo, evitare che queste deviazioni diventino strutturali, ancorati, richiederà «un periodo transitorio in cui l’inflazione è moderatamente al di sopra dell’obiettivo». La Bce, quindi, promette di essere molto più flessibile, paziente e tollerante rispetto al passato.

L’indice di inflazione di riferimento continuerà a essere quello armonizzato calcolato da Eurostat. Tuttavia la Bce ritiene che sia importante includere nell’indice anche i costi relativi alle abitazioni occupate dai proprietari, per meglio rappresentare l’aumento dei prezzi rilevanti per le famiglie. L’autorità monetaria intende quindi, fino a quando non saranno adeguati gli indici armonizzati, usare anche altre misure di inflazione.