Bce, Panetta frena sulla stretta: «Non leghiamoci le mani»

«La Bce non dovrebbe impegnarsi incondizionatamente sulle proprie mosse future» e dovrebbe invece «calibrare» la politica monetaria in modo che guardi in avanti e possa essere modulata in base ai dati economici, chiarendo meglio anche la sua «funzione di reazione». Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un discorso a un evento del Centre for European Reform a Londra. Panetta ha evocato «il rischio di una restrizione eccessiva» alle condizioni monetarie: «Con i tassi ora in territorio restrittivo, a contare sono la misura e la durata delle condizioni restrittive».

E ha proseguito: «I tassi sui prestiti stanno salendo più velocemente che in passato, in linea con il ripido rialzo dei tassi della Bce. E i prestiti a imprese e famiglie stanno decelerando rapidamente. Gran parte degli effetti della stretta devono ancora venire» e dunque l’aggiustamento sui mercati creditizi «probabilmente comprimeranno i consumi e gli investimenti nei prossimi mesi».