Coronavirus, ultime notizie dal mondo: rischio Olimpiadi anche nel 2021. Petrolio ancora a picco. Meno di mille casi in Germania

8:08 Hsbc: -57% utile I trimestre a 1,79 mld $, coronavirus accentua perdite crediti

Il gruppo bancario Hsbc ha annunciato che l'utile del primo trimestre è precipitato del 57% rispetto a un anno prima, principalmente per la pandemia globale del coronavirus e la debolezza del prezzo del petrolio che hanno causato perdite di credito più elevate del previsto e altre svalutazioni del credito. L'utile netto di Hsbc è sceso a 1,79 miliardi di dollari, mentre le entrate sono diminuite del 5% a 13,69 miliardi di dollari, ha affermato la banca con sede nel Regno Unito ma attiva in tutto il mondo e in particolare in Asia. “L'impatto economico della pandemia di Covid-19 sui nostri clienti è stato il principale motore del cambiamento delle nostre prestazioni finanziarie da inizio anno” ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Noel Quinn. Per il primo trimestre, le perdite attese sul credito della banca sono aumentate a 3 miliardi di dollari e ha anche comportato un onere significativo in relazione all'esposizione aziendale a Singapore, ha affermato Hsbc.

La banca si aspetta che la crisi del coronavirus danneggi le sue entrate, aumentando i rischi di credito quest'anno. Prevede che la redditività sarà materialmente inferiore mentre la crescita delle attività ponderata per il rischio è prevista in una percentuale a una cifra medio-alta.

La banca ha dichiarato che rivedrà la sua politica dei dividendi in vista o prima del rilascio dei risultati di fine anno per il 2020. La banca, impegnata in un massiccio piano di tagli di costi e personale ha confermato che, a causa del virus, prevede, per il momento, di sospendere il suo massiccio piano di tagli dell'occupazione “al fine di ridurre l'incertezza” di molti dei suoi lavoratori.