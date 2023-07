Bce, perché i tassi potrebbero ancora salire

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un altro rialzo, e poi? La Banca centrale europea, utilizzando una forma di forward guidance di brevissimo periodo, ha già annunciato un rialzo dei tassi nella sua riunione di luglio. Il costo del credito di riferimento dovrebbe così salire al 4,25%. È probabile però che il consiglio direttivo indichi la volontà di aumentare ulteriormente i tassi. Non necessariamente alla successiva riunione, ma comunque in un tempo relativamente ristretto.



Inflazione ancora elevata

L’INFLAZIONE IN EUROLANDIA Loading...

L'inflazione resta alta, malgrado qualche segnale di miglioramento. Il calo dell'indice complessivo risente del confronto dei prezzi dell'energia di oggi con quelli di un anno fa, sicuramente più elevati per fattori esogeni come l'invasione dell'Ucraina. L'indice core scende, ma a ritmi troppo lenti perché la Bce possa convincersi di dover aspettare gli effetti di quanto fatto finora.

Loading...

La corsa di salari e profitti

Le aspettative di inflazione sembrano sotto controllo, ma è una fase, questa, che non permette di guardare a questo indicatore come a un punto di riferimento rilevante, come ha ben spiegato nel suo ultimo rapporto – per tutte le banche centrali – la Banca dei regolamenti internazionali di Basilea: a condurre il gioco è la competizione tra profitti e salari e non a caso la Bce ha da tempo richiamato l'attenzione sulla necessità di moderazione per entrambi. Allo stesso tempo, in assenza di un indice sintetico sulle condizioni finanziarie – come quello elaborato dalla Fed di Chicago per gli Stati Uniti – è difficile capire quanta parte della stretta si sia finora trasmessa a tutta l'economia.

L’euro sopra la media di lungo periodo

LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE Loading...

Una versione semplice, da libro di testo, delle condizioni finanziarie mostra che non tutto va nel verso giusto. È vero, il cambio effettivo dell'euro è rapidamente salito, ha superato la media di lungo periodo che è un indicatore semplice, naif, del valore di equilibrio. È un buon segnale, anche se non legato alla sola politica monetaria dell'eurozona. Soprattutto, il cambio effettivo ha un peso relativamente limitato sulle condizioni finanziari. I rendimenti hanno il peso preponderante, e non sembrano aver compreso la determinazione della Bce: sono più bassi oggi che poche settimane fa, anche in quella parte brevissima della curva che esprime e realizza, al tempo stesso la politica monetaria.

Costo del credito in rialzo (soprattutto in Italia)

L SORPASSO DELL’ITALIA Loading...

È vero che il costo del credito è aumentato dappertutto. Resta lontano dai massimi, relativi a periodi in cui l'inflazione era decisamente più bassa, ma ha immediatamente registrato la stretta. In alcuni Paesi più che in altri. L'Italia, per esempio, ha a lungo goduto di tassi creditizi relativamente bassi, addirittura inferiori, un anno fa a quelli della Francia. Oggi, invece, ha un costo del credito che è il più alto, tra quelli delle grandi economia dell'Eurozona: elemento questo che spiega l'allarme delle imprese e del governo su una politica monetaria che altrove non è così incisiva.