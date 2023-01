Bce più cauta. Perché il mercato ci crede (e gli analisti un po’ meno)

3' di lettura

Un rallentamento nella marcia al rialzo dei tassi Bce? È quanto si augurano da tempo gli investitori, pronti come in quest’avvio di anno a tornare in acquisto su azioni e bond, e che (forse) da qualche giorno pensa anche qualche banchiere dell’Eurotower. Così almeno hanno lasciato trapelare nel pomeriggio di martedì indiscrezioni dell’agenzia Bloomberg, provocando l’immediata reazione favorevole dei mercati, che confermano così particolare sensibilità sul tema in questo momento.

Annullate le perdite dal conflitto Russia-Ucraina

Dopo una seduta dall...