Bce, un po’ di chiarezza sugli acquisti pandemici

4' di lettura

Un po’ di chiarezza. Superando le divisioni. Di questo Eurolandia ha bisogno, da parte della Banca centrale europea. Negli ultimi giorni voci contraddittorie si sono sovrapposte, segnalando il possibile ritorno di una frattura tra “falchi” e “colombe” e la difficoltà – ne ha parlato, tra gli altri, Erik Nielsen di Unicredit Bank nella sua lettera domenicale – della presidente Christine Lagarde di mantenere insieme il timone dritto della politica monetaria e l’equilibrio da lei creato tra rigoristi e tolleranti.

Il destino del Pepp

Il nodo è il destino del Pepp, il piano di acquisti pandemico che dovrebbe essere terminato, secondo modalità ancora da definire, a marzo 2022. I progressi, lenti ma costanti, del programma vaccinale permettono già di guardare, malgrado le persistenti incertezze, al di là della crisi economica legata al virus; e forse lo impongono. È a questo proposito che le voci si sono sovrapposte. Il governatore olandese Klaas Knot, in un’intervista alla Reuters, ha per esempio spiegato che «dal terzo trimestre in poi possiamo iniziare a diminuire gradualmente gli acquisti pandemici per concluderli come previsto entro marzo 2022», ovviamente se le condizioni economiche evolveranno a favore di una maggiore crescita e una maggiore inflazione.

Loading...

Fino a quando?

Non era quello che gli investitori avevano capito: gli acquisti pandemici, leggevano sul comunicato ufficiale della Bce, continueranno in ogni caso finché il consiglio direttivo «non giudicherà che la crisi legata al coronavirus sia finita»; ovvero, pensavano, fino a quando non si fosse annullato l’effetto economico della pandemia e quindi, forse un po' troppo ottimisticamente fino a quando il pil di Eurolandia non avesse raggiunto o non fosse diretto con decisione verso i livelli precrisi.

L’eredità del piano pandemico

Dichiarazioni in senso opposto, rispetto alle parole di Knot, non sono mancate: il governatore francese François Villeroy de Galhau, per esempio, ha detto che una parte del Pepp potrebbe essere incorporato dal quantitative easing “normale”, il programma App, che potrebbe quindi essere ampliato. Non ci sono state però dichiarazioni da parte dei componenti del board della Bce, a parte la ripetizione delle formule ufficiali usate da tempo (lo hanno fatto sia Lagarde in un evento Reuters sia il vicepresidente Luis de Guindos al Parlamento europeo). Un po' di chiarezza – ufficiale e in sedi ufficiali – sarebbe però opportuna. Sia pure in anticipo rispetto alla pubblicazione delle proiezioni di giugno.

Il controllo delle condizioni di finanziamento

Anche perché la situazione di Eurolandia lo richiede. La Bce ha spiegato, in occasione della riunione di marzo, di voler tenere sotto controllo le condizioni finanziarie – anzi, «di finanziamento», ha detto, quasi a sottolineare qualche differenza con il concetto macroeconomico, forse troppo semplicistico – di Eurolandia per evitare che diventino troppo rigide rispetto ai fondamentali economici. Lo stesso Knot, un falco, non ha escluso un aumento di acquisti per contrastare rialzi indesiderati dei rendimenti nel caso in cui non fossero giustificati. Come è avvenuto nelle ultime settimane, in cui si sono mosse in risonanza con quelli americati sospinti dal maxi piano fiscale di Biden e dai connessi timori di un rialzo dell'inflazione Usa.