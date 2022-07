Bce pronta ad alzare i tassi. E se tornassero di moda i vecchi CcT?

3' di lettura

Cari, vecchi CcT, che fine avete fatto? Il Tesoro ha in circolazione 146 miliardi di eurodi titoli a tasso variabile ed è del tutto naturale che il pensiero torni a loro nel momento in cui la Bce si appresta a varare il primo rialzo dei tassi da oltre un decennio. Le cedole di questi strumenti sono infatti pronte ad adeguarsi alle nuove condizioni di mercato e i loro prezzi sono probabilmente destinati per questo motivo a essere meno volatili e penalizzatirispetto a quelli dei più «popolari» BTp ...