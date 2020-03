Bce pronta a intervenire con misure «adeguate e mirate». Verso nuove Tltro? La Bce è pronta ad adottare misure adeguate e mirate, se necessario, e commisurate ai rischi sottostanti, perché il coronavirus mette a rischio economia e mercati di Isabella Bufacchi

La Bce è infine pronta a scendere in campo per contrastare l’impatto dell’epidemia del coronarivus sulle prospettive della crescita economica e sul funzionamento dei mercati finanziari. Come hanno già fatto altre banche centrali, compresa la Federal Reserve, la Bce ha dichiarato, in un comunicato, di essere pronta «ad adottare misure adeguate e mirate, se necessario, e commisurate ai rischi sottostanti» in quanto l'epidemia del coronavirus è una situazione in rapido sviluppo «che crea rischi per le prospettive economiche e il funzionamento dei mercati finanziari».

La Bce ha assicurato che sta seguendo da vicino gli sviluppi e le loro implicazioni per l'economia, l'inflazione a medio termine e per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria.

Confusione sul termine “targeted”

Nel comunicato, la Bce utilizza il termine “targeted measures”, misure mirate. Nel linguaggio della Bce, targeted fa subito venire in mente le Tltro (Targeted longer term refinancing operations), le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine Omrlt: strumenti non convenzionali di politica monetaria che offrono alle banche (molto usati da banche italiane e spagnole) la possibilità di finanziarsi a lungo termine a tassi molto vantaggiosi, per incrementare l'erogazione di prestiti a favore di imprese e consumatori nell'area dell'euro.

Ma il termine “targeted” in Bce può significare molto altro. Le misure ponderate per contrastare l’impatto del coronavirus possono essere”mirate” anche su un determinato segmento della curva dei rendimenti e cioè: taglio dei tassi per la parte a breve, acquisti di attività con il QE mirati alla parte lunga della curva.

È tuttavia noto che in Bce i falchi stanno alzando molto la voce perché sono molto contrari a un nuovo taglio dei tassi al di sotto del già bassissimo -0,50% sui depositi presso la Bce. E non è chiaro se Christine Lagarde, come Mario Draghi, riuscirà a mantenere salda la maggioranza delle colombe al prossimo consiglio direttivo che si riunirà il 12 marzo.