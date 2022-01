Bce, riprende il confronto tra falchi e colombe

Considerazioni strategiche

È interessante notare che, nel dibattito falchi/colombe, le posizioni dei paesi virtuosi guardano molto al di là dei dati macroeconomici che sembrano piuttosto sostenere le posizioni di Lagarde e di Lane, i quali continuano a considerare temporaneo, e quindi ignorabile, il rialzo dei prezzi. Questa considerazione non significa che le argomentazioni dei falchi non abbiano valore o ne abbiano uno inferiore, ma semplicemente che l'attuale orientamento della Bce è sostenuto da un'analisi profonda della situazione economica.

Rendimenti in rialzo

I RENDIMENTI DAL 2020 Loading...

Le condizioni di finanziamento sembrano non essere state infatti molto colpite dal caro energia. A monte, tra gli elementi delle condizioni finanziarie in senso classico, i mercati hanno decisamente reagito e non è una sorpresa. Rispetto a dicembre la curva dei rendimenti è salita rapidamente, riportandosi a livelli comparabili con quelli, relativamente elevati ma in assoluto molto bassi, di inizio pandemia. Sono, va ricordato, il “pavimento” dei tassi dei crediti a famiglie e imprese.

Euro effettivo in calo

L’EURO SOTTO LA MEDIA DI LUNGO PERIODO Loading...

Contemponeamente, il cambio effettivo dell'euro ha ulteriormente perso terreno allontanandosi ancora dalla media di lungo periodo. È l’effetto, presumibilmente, del panorama globale dei tassi che, in Eurolandia, appaiono più stabili che altrove: un vantaggio per gli esportatori, ma anche un elemento che crea ulteriori pressioni.

Costo del credito ancora basso

COSTO DEL CREDITO - IMPRESE NON FINANZIARIE Loading...

A valle della catena di trasmissione della politica monetaria, la situazione però non sembra segnalare particolari tensioni. I dati sui prestiti, fermi a novembre, continuano a proseguire lungo un trend di moderata crescita, sostenuti anche da un costo del credito, per le imprese non finanziarie, anche molto basso.

Inflazione alta ma limitata

L’INFLAZIONE IN EUROLANDIA Loading...

L’inflazione di Eurolandia appare effettivamente molto elevata, a livelli record anche nell'indice core, che esclude proprio le pressioni dirette dei prezzi energetici (e degli alimnentari non trattato). Sono però ancora molti i settori dove i prezzi crescono meno dell’obiettivo di inflazione e i rincari sembrano davvero limitati all'energia e ai trasporti (effetti diretti e indiretti, quindi, del caro energia). I rialzi dei prezzi di mobili e auto e dei prezzi amministrati sembrano legati a fattori diversi, non certamente sul lato della domanda, quello rilevante per la politica monetaria.