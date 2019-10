Bce, la rivincita di Draghi: «L’euro mai così popolare» La lezione alla Cattolica. Il presidente Eurotower attacca il populismo e difende la virtù del coraggio. Ottimista sull'Europa: «Oggi a essere messo in discussione è chi dubitava» di Riccardo Sorrentino

Draghi a Milano: sono ottimista sul futuro dell'Europa

4' di lettura

Un manuale di leadership. Una difesa delle scelte della Banca centrale europea. Un elogio dell’Europa. Contro sovranisti e populisti, i dubbiosi ora oggetto di dubbi. È stata tutto questo la lectio magistralis che il presidente della Bce Mario Draghi ha tenuto ieri in occasione della consegna della laurea honoris causa conferita dal Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli. È stato, a pieno titolo, il discorso conclusivo di otto anni di presidenza. Rivolto ai giovani Draghi ha consigliato tre virtutes (chiamate «caratteristiche buone»): la conoscenza, il coraggio e l’umiltà.

Il suo elogio della conoscenza è la risposta al populismo dell’”università della strada” («Sta scemando la fiducia nei fatti oggettivi, risultati della ricerca», mentre aumenta «il peso delle opinioni soggettive che paiono moltiplicarsi senza limiti, rimbalzando attraverso il globo come in una gigantesca eco», ha detto). «L’incertezza in cui operano i policy maker è sostanziale - ha notato Draghi - A maggior ragione le loro decisioni dovrebbero cercare di essere fondate sulla conoscenza degli esperti».

Esempi: gli accordi di Bretton Woods, animati dalle ricerche empiriche di Ragnar Nurske e dall’esperienza di John Maynard Keynes. Poi i cambiamenti climatici: «È solo grazie al lavoro degli studiosi del clima che possiamo comprendere gli scenari che ci aspettano, i feedback potenziali fra i vari ecosistemi, quantificando i rischi estremi e i costi dell’inazione», con un occhio a settori come «l’agricoltura che in Italia e in molti altri Paesi verrà investita da eventi metereologici sempre più difficili da gestire». Infine, il pacchetto di misure non convenzionali con le quali la Bce si è avventurata in terra incognita: i tassi negativi e gli acquisti di titoli, che oggi - ha sottolineato - si sono dimostrati efficaci.

Una conoscenza perfetta non esiste, ha però ammonito Draghi, gli errori sono dietro l’angolo. Come l’idea che i mercati potessero autoregolarsi, una delle “epidemie narrative” da contrastare: «Gli esperti devono continuamente mettere in discussione le loro ipotesi, riesaminare le evidenze, e saper ascoltare la voce di chi non è d’accordo. Per i policy maker i dissensi sono come uno specchio con cui osservare le proprie azioni» e «uno strumento con cui spezzare la forza delle narrative dominanti».

Per questo occorre anche coraggio, la seconda virtù: «Anche il non agire rappresenta una decisione». Tre sono, per Draghi, gli ostacoli alla decisione: «L’inazione trova la sua radice nella convinzione che l’esistente non abbia bisogno di modifiche, anche quando tutta l’evidenza e l’analisi indicano la necessità di agire». Un esempio è il varo del meccanismo europeo di stabilità (Esm), della vigilanza bancaria europea, del Fondo di risoluzione unico per i quali è stato paventato un rischio di moral hazard. Il secondo ostacolo è l’opposizione degli interessi costituiti. Qui l’esempio è la riforma dei mercati del lavoro per le quali «i governi hanno saputo distinguere gli interessi costituiti dall’interesse pubblico». Il terzo ostacolo sono i dubbi sulla legittimità ad agire, e qui il richiamo immediato è alle molte sfide legali portate alla Bce. «Il coraggio necessario per agire venne dalla convinzione che i rischi incombenti sarebbero stati assai maggiori se non avessimo fatto nulla», ha detto.