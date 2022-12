Bce, la strada è «ancora lunga». Così i mercati riportano i piedi per terra

3' di lettura

Avevano probabilmente ragione quanti invitavano alla prudenza nei giorni scorsi e non si fidavano del rally che i mercati azionari e obbligazionari avevano inscenato negli ultimi due mesi, principalmente proprio sulle aspettative di una svolta nelle politiche monetarie delle Banche centrali. Il cambio di passo - ieri per la Bce e la Banca d’Inghilterra, così come il giorno precedente per la Federal Reserve - c’è stato sì, con un aumento dei tassi di «soli» 50 punti base, ma non è il dietrofont che...