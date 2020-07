Bce, un successo la fase uno. Ora tocca alla ripresa

INDICE EURO STOXX TOTAL MARKET Loading...

L’andamento dei mercati azionari non è altrettanto importante, in Eurolandia, quanto in altre economie, e soprattutto negli Stati Uniti. È comunque uno degli elementi che definiscono le condizioni finanziarie (direttamente o come anticipazione dell’andamento del rapporto P/E o dei margini aziendali). L’indice Stoxx Total Market, uno dei più ampi, è tornato ora ai livelli di un anno fa, dopo una brusca flessione del 38% registrata tra il 19 febbraio e il 18 marzo. Attualmente l’indice segna ancora una flessione del 12% rispetto ai massimi dell'anno, ma il trend è in deciso e ordinato rialzo.



Obiettivo prestiti



LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE

L’obiettivo della Banca centrale europea, ora, è quello di continuare sulla strada finora percorsa – la riunione di luglio, in questo senso, non dovrebbe presentare novità particolari – in modo da ottenere ulteriori risultati sostenere la ripresa. Il passaggio successivo della catena di trasmissione, dopo le varie dimensioni delle condizioni finanziarie, è costituito dai prestiti bancari. Le misure straordinarie messe in campo da banche centrali e governi hanno già determinato un forte rialzo del credito concesso alle imprese non finanziario, ma I dati aggregati non rivelano quale uso sia stato fatto di questi finanziamenti.



Dalla sopravvivenza alla ripresa

Nelle diverse fasi dell’epidemia, le imprese necessitano di finanziamenti innanzitutto per sopravvivere, poi per “riparare” i bilanci. Nulla di tutto questo sostiene direttamente la ripresa, anche se la preparano. Il passaggio successivo sarà evidentemente il rifinanziamento dell’attività economica normale, investimenti compresi. Non facili, in una fase di ampio rivolgimento delle abitudini di consumatori e lavoratori e delle catene delle forniture globali. Saranno questi aspetti, ora, al centro dell’attenzione della politica monetaria.