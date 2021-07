Bce: tassi bassi più a lungo, invariati gli acquisti di titoli

4' di lettura

Nuova strategia, nuova forward guidance. Sui tassi, che di fatto sono destinati a restare bassi più a lungo rispetto alle vecchie indicazioni. Dopo aver adottato in nuovo obiettivo di inflazione, pari ora al 2% simmetrico, la Banca centrale europea ha modificato le proprie indicazioni sull’andamento futuro dei tassi, la cosiddetta forward guidance o «indicazioni prospettiche».

I tassi di interesse resteranno quindi al livello attuale, o a un livello più basso se l’andamento dell’economia lo dovesse richiedere, fino a quando la Bce non vedrà l’inflazione destinata a raggiungere il 2% molto prima (in pratica «nel punto di mezzo», ha spiegato in conferenza stampa la presidente Christine Lagarde) della fine dell’orizzonte temporale delle sue proiezioni macroeconomiche - almeno tre anni, quindi - e prometta di mantenersi in modo «durevole» per la parte restante di quel periodo.

Non si accontenterà quindi di vedere comparire il 2% alla fine del “medio termine” a cui si riferisce tutta la politica monetaria e le sue previsioni, ma l’obiettivo deve apparire prima e non essere poi abbandonato negli anni successivi.

Dopo la lunga fase di bassa inflazione e di tassi vicini al minimo possibile, la Bce si aspetta inoltre - e accetterà - come conseguenza un’inflazione «moderatamente» al di sopra dell’obiettivo (presumibilmente nel corridoio 2-2,5%, ma Lagarde non ha voluto dare indicazioni numeriche). Proiezioni che puntassero a un accelerazione dei prezzi moderata non implicheranno più - come sarebbe successo nel passato - la necessità, e le aspettative, di una stretta nella politica monetaria.

I progressi nell’inflazione sottostante - la “core” inflation - dovranno inoltre essere coerenti con una stabilizzazione dell’inflazione complessiva al 2% nel medio termine. Questo per evitare che un’accelerazione dell’indice legata al rincaro di alcuni beni particolarmente pesanti nel paniere (tipicamente carburanti ed energia) che segnala forti variazioni dei prezzi relativi ma non richiede interventi di politica monetaria - non subito almeno - crei aspettative giustificabili solo in previsione di un aumento generalizzato dei prezzi.