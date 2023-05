Bce: tassi restrittivi finché necessario, inflazione resta troppo alta. Il Pil crescerà ancora

Pronta ad adeguare strumenti

«Il consiglio direttivo accoglie con favore la pubblicazione delle proposte legislative della Commissione europea per la riforma del quadro di governance economica dell'Ue, che dovrebbe concludersi a breve» si legge ancora nel Bollettino che sottolinea anche come «il consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell'ambito del proprio mandato per assicurare che l'inflazione ritorni sul suo obiettivo di medio termine e per preservare l'ordinata trasmissione della politica monetaria».

La crescita proseguirà anche nel secondo trimestre

Il Pil dell’area dell’euro nel primo trimestre dell’anno è salito dello 0,1%, dopo aver ristagnato alla fine del 2022, e «i dati che finora sono stati resi disponibili segnalano per il secondo trimestre del 2023 la prosecuzione di una crescita positiva, anche se moderata»: scrive la Bce. Gli economisti segnalano anche che gli investimenti delle imprese dovrebbero essere tornati a crescere agli inizi del 2023, dopo una contrazione nel quarto trimestre del 2022, e il mercato del lavoro resta robusto.

