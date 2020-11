Bce, tre opzioni per scongelare i dividendi bancari Al vaglio altri sei mesi di stop, indicazioni mirate o un tetto alla distribuzione. Decisione a metà dicembre: rischio incompatibilità con gli aiuti al settore di Isabella Bufacchi

Il futuro della raccomandazione della Bce che “invita” le banche europee a non pagare i dividendi fino al primo gennaio 2021, per rafforzare i mezzi propri al fine di assorbire le perdite e assicurare il flusso del credito a famiglie e imprese, è appeso a un doppio filo: l’evoluzione dello scenario macroeconomico, che sta peggiorando e non migliorando per via della ferocia della seconda ondata di contagi e i nuovi lockdown; i sostegni pubblici nei confronti di aziende e famiglie, e quindi indirettamente...