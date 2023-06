Bce verso un secondo rialzo da 25 punti base

L’accelerazione dei salari negoziati

I SALARI NEGOZIATI

La politica monetaria sta quindi incidendo sul credito e, per questa via, sugli investimenti, che hanno accusato il colpo nell'ultimo trimestre del 2022 (-0,8% trimestrale), restando poi stabili nel primo del 2023 (+0,1%). A preoccupare la Bce, così come altre banche centrali, è però l'andamento dei salari e, parallelamente dei margini di profitto. I salari negoziati sono in decisa accelerazione e sono saliti nel primo trimestre del 4,3% annuo, ben più dell'inflazione e della produttività. Come avviene spesso, lo hanno dimostrato negli anni scorsi alcune ricerche della Bce, l'inflazione derivante da prezzi energetici determina una sorta di “gara” tra aziende e lavoratori, che cercano di recuperare il terreno perduto, scaricando sui prezzi il loro gioco. Non a caso la Bce “chiede” da tempo una moderazione soprattutto dei profitti (più flessibili dei salari e quindi più in grado di recuperare in futuro). Il rischio di una spirale prezzi-salari-profitti-prezzi è quindi reale e preoccupa la Bce.

Il gioco politico tra falchi e colombe

A complicare le cose, c'è il confronto tra “falchi” e “colombe” che – come sempre – si concentra sul tema della politica fiscali e sugli incentivi e i disincentivi che la politica monetaria può mandare ai governi. Soprattutto in questi mesi, in cui il patto di stabilità è ancora sospeso. È un tema complesso: tassi più alti possono sia spingere i governi a fermarsi, sia ad accelerare le spese pubbliche a sostegno della domanda, con il rischio di generare futuri disavanzi primari e prolungare per questa via l'agonia dell'alta inflazione.





