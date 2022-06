Bce, al via la normalizzazione dei tassi

Rendimenti in rialzo

I RENDIMENTI DAL 2020

La riduzione dello stimolo monetario, inoltre, si è leggermente sentito a valle. A monte i rendimenti sono ormai saliti rapidamente e per tutte le scadenze, anche quelle più brevi, che riflettono e materializzano la politica monetaria, mentre il cambio effettivo dell'euro ha, da un mese almeno, interrotto la sua flessione accennando a un timido rialzo. Le condizioni finanziarie, in senso stretto, puntano quindi verso l’alto.

Costo del credito in moderata salita

COSTO DEL CREDITO - IMPRESE NON FINANZIARIE

A valle, però, il costo del credito – la rilevazione è ferma attualmente ad aprile – non sembra risentire in pieno, malgrado qualche innegabile aumento, della stretta monetaria (anche se da un punto di vista per così dire qualitativo, gli standard di concessione dei prestiti si sono irrigiditi). I prestiti alle imprese, soprattutto, continuano a crescere, a un ritmo ancora sostenuto.

Obiettivo: raffreddare l’economia, non troppo

Questa lentezza – dati più recenti, oltretutto, non sono ancora disponibili – può essere un fattore positivo. L'esito desiderato è proprio quello di un rallentamento dell'attività economica contenuto ma sufficiente a far raffreddare i prezzi (mentre una recessione determinata dalla politica monetaria non si può escludere, soprattutto in concomitanza con un'inflazione che ha anche determinanti sul lato dell'offerta). Dare un segnale ancora più preciso, e far seguire alle parole i fatti per conservare credibilità, è allora opportuno. Eurolandia, in ogni caso, incrocia le dita.