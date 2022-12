Bce, Visco: avanti con rialzi tassi, possibile approccio meno aggressivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I tassi di riferimento della politica monetaria - che nell’area dell’euro erano stati ridotti su valori straordinariamente bassi per rispondere alle ripercussioni economiche delle gravi crisi economiche e finanziarie registrate negli ultimi dieci anni - sono ancora al di sotto del livello coerente con il raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione nel medio termine. La necessità di continuare l’azione restrittiva è quindi evidente, anche se le ragioni per attuare un approccio meno aggressivo stanno guadagnando terreno». Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in una lectio magistalis su Inflazione e politica monetaria, organizzata dall’associazione Ugo La Malfa alla Camera, aggiungendo che «alcuni fattori ci confortano riguardo alla possibilità che la crescita dei prezzi si riporti sull'obiettivo del 2 per cento entro la fine del 2024, così come attualmente previsto dagli esperti della Bce e dell'Eurosistema»

Ad ogni modo l’aumento dei prezzi energetici è «una ’tassa’ sulla nostra economia che non è possibile rinviare al mittente e che non può essere eliminata attraverso vane rincorse tra prezzi e salari», e in questo «resta cruciale la responsabilità delle parti sociali» ha aggiunto il governatore.

«Inflazione pesa di più su famiglie povere e imprese»



Il governatore è consapevole che l’alto livello raggiunto dall’inflazione «costituisce un onere pesante per le famiglie, soprattutto quelle meno agiate, che spendono una parte consistente del loro reddito per l’acquisto di beni alimentari ed energetici, nonché per le imprese, che vedono erodere la loro competitività». Per Visco il «deciso intervento» della Bce vuole scongiurare il pericolo che «si avvii una spirale tra prezzi e salari» come quella registrata in Italia negli anni Settanta, e che portò ad una maggiore durata dell’inflazione «che amplificò gli effetti negativi sull’economia». Il compito della Bce in questa fase è «particolarmente difficile», visto che le prospettive di crescita «si stanno deteriorando, riflettendo la perdita di potere d’acquisto dei redditi». Va quindi trovato «l giusto equilibrio» tra il rischio che l’inflazione resti elevata troppo a lungo e quello che il peggioramento dell’economia porti l’inflazione nel medio periodo ad un livello troppo basso.

Pnrr, serve continuità su riforme e investimenti



Nè è opportuno «contare sull’imposta da inflazione per contenere il peso del debito pubblico sull’economia». Per Visco non si può che procedere con continuità con le riforme e gli investimenti così che il potenziale di crescita tragga vantaggio dalle risorse oggi disponibili per il Pnrr, mostrando al contempo prudenza e responsabilità sul fronte delle pubbliche finanze»