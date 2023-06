Bce, Visco: «Politica monetaria corretta ma io sarei stato più graduale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha lanciato un messaggio alla presidente della Bce Christine Lagarde. Intervenuto al Festival internazionale dell’Economia a Torino, ha detto che «la politica monetaria della Bce è sicuramente quella corretta in questo momento anche se forse io avrei spinto per una gradualità maggiore».

«Che succede con la riduzione del prezzo dell’energia che stiamo osservando adesso per quanto riguarda il gas e il petrolio e il trasferimento sui prezzi del prodotto finale? Io mi aspetto che a questo punto si raffreddi anche quell’aumento, cioè l’inflazione di fondo dovrebbe riflettere questa riduzione del costo dell’energia. Se questo avviene - ha aggiunto Visco - la politica monetaria è sicuramente quella corretta in questo momento, anche se forse io avrei spinto per una gradualità maggiore, ma è quella corretta per tenere sotto controllo spinte di domanda possibile e quindi garantire il rientro sull’obiettivo di stabilità di prezzi».

Loading...

Politica monetaria si accompagni a politica bilancio

Secondo il Governatore di Bankitalia, «non bisogna lasciare da sola la politica monetaria che va accompagnata da una politica di bilancio accorta e dalla responsabilità delle parti sociali. In Europa ci sono i sindacati e le imprese e quando si dice che c’è uno choc e che non va accomodato non è perché vogliamo fare cadere i salari, ma perché i salari devono crescere con il crescere dell’economia. Se si dovesse mettere in moto la rincorsa prezzi-salari sarebbe illusoria».

Sull’auto elettrica siamo rimasti indietro

Un passaggio dell’intervento è stato sul mercato dell’auto. «L’ Italia e l’Europa sull’auto elettrica sono rimaste indietro - ha sottolineato -. È mancata la consapevolezza dell’importanza dell’innovazione in questo campo. Nell’innovazione digitale - ha aggiunto Visco - la leadership non è sicuramente europea. È difficile aspettarsi che l’innovazione provenga da imprese europee, ma possiamo rientrare in tante aree e sviluppi che neppure immaginiamo. Serve però unità, coesione e condivisione degli obiettivi».

Non si può fare a meno della Cina, serve la diplomazia

Quanto al rapporto con Pechino, «non si può fare a meno della Cina - ha ricordato Visco - e, quindi, serve la cooperazione internazionale, la diplomazia. Non bisogna rinunciare ai principi cruciali, ma si deve fare di tutto per convivere al meglio in quello scambio di leadership che deve essere continuo».